Passeggiata in collina, lei scivola sul sentiero e si frattura una caviglia

di Vittorino Bernardi

RECOARO TERME - La passeggiata della domenica in collina si è conclusa al pronto soccorso dell’di Valdagno per una coppia di coniugi di Recoaro. Alle 16.20 circa di ieri il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato dal 118 per unlungo il sentiero interno alle, 300 metri sopra il piazzale delle Terme.A passeggio nel bosco assieme al marito la signoraha messo male un piede ed èper subire una probabile. Raggiunta da cinque soccorritori la donna è stata stabilizzata, caricata in una barella e trasportata fino al parcheggio, da dove si è allontanata autonomamente con il marito in direzione del pronto soccorso del San Lorenzo.