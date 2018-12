Sesso tra prof e alunna quindicenne: condannato a due anni e risarcimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Ha patteggiato in tribunale a Vicenza, come riporta il Giornale di Vicenza,e un risarcimento di 20mila euro alla giovane vittima, 46enne residente a Torrebelvicino, il professore di scienze naturali aldi Schio arrestato il 29 marzo dalla guardia di finanza percon una sua, consenziente.Dopo tre settimane di carcere tra Vicenza e Verona, ammesse le proprie responsabilità il professore, che si è scusato con la ragazza, il 18 aprile è stato trasferito ai domiciliari. Prima della condanna a 2 anni di carcere,, emessa dal giudice Roberto Venditti come da richiesta del sostituto procuratore Maria Elena Pinna, il professore ha lavorato gratuitamente per un Comune dell’Alto Vicentino. Perdonato dalla moglie, Francesco Di Luccio è un, ma per il reato commesso rischia l'interdizione dall'insegnamento.