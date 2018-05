Schio rincorre e vince nel finale con l’istinto killer di Zandalasini: scudetto a 40’

di Vittorino Bernardi

SCHIO 63RAGUSA 58SCHIO - Vince anchesul Passalacqua il Famila e si porta a condurre 2-0 nella serie e martedì a Ragusa (20.30 con diretta Sportitalia) potrà, senza ricorrere all’eventuale gara4 di giovedì 10 (ore 19) ancora in Sicilia, o a gara5 in calendario a Schio alle 20 di domenica 13. Dopo il 62-56 di giovedì al PalaRomare le arancioni di Pierre Vincent con un grande cuore nei 3 minuti finali si sono ripetute respingendo gli assalti delle siciliane in 40 minuti di, gestiti con l’istinto killer della grande squadra.. Il Famila parte con Dotto, Anderson, Zandalasini, Hruscakova e Yacoubou. Ad aprire la sfida è Hamby per il vantaggio Ragusa con risposte di Anderson e Zandalasini da tre per il 5-2. È lotta su ogni pallone, Ndour 1+1 al 3’ firma il sorpasso siciliano 5-6 e Kuster da tre punge 7-9 al 4’. Ragusa mostra rabbia agonistica, azzanna e con un paio di palloni rubati allunga 8-15 al 7’. Hruscakova rompe il digiuno Schio al 9’. Coach Vincent opera tre cambi, salutari per il Famila che recupera per il 16-17 al 10’. Secondo quarto, Zandalasini apre per il sorpasso 18-17. Hamby in area non sbaglia il 18-19 e così Spreafico da tre per il 21-22 al 13’ È immediata la risposta Schio con Masciadri dai 6.75: 24-22., un 2+1 di Ress vale il 29-28 al 17’. La lunga si ripete in acrobazia per il. Ndour apre da tre il terzo quarto per il +2 Ragosa con risposta di Hruscakova e replica da tre di Ndour, Ragusa terribile: 34-36 al 23’. Partita tirata, 38-36 al 25’, con le siciliane aggressive e il trio arbitrale fischiato a più riprese dal pubblico. Ragusa trova entusiasmo per il 40-44 al 27’., non così le siciliane che. Masciadri rimedia con una tripla per li 43-48 del 30’. Ragusa ha entusiasmo, Hamby non sbaglia il 43-52. Con il pubblico ammutolito il Famila appare in trance, con Vincent a chiamare time-out. Sbaglia tiri facili il Famila. Zandalasini scuote le compagne per il recupero del 49-52 al 35’. Ultimi minuti in apnea, a 2’03” dalla sirena Zandalasini dalla lunetta firma il 55-56, a 1’40” ruba un pallone a 1’24” infila la tripla per il 58-56. Yacoubou a 50” non sbaglia e così Macchi a 28” per il 62-58. A 13” Dotto dalla lunetta (1+0) fissa il 63-58 finale. Per la festa del pubblico che invade festosamente il parquet. Martedì gara3 in Sicilia: per Schio può valere lo scudetto n. 9, il primo in trasferta.: Yacoubou 10, Gatti, Anderson 7, Masciadri 6, Hruscakova 6, Zandalasini 19, Ress 5, Dotto 4, Macchi 6. All.: Pierre Vincent.: Consolini, Gorini, Spreafico 5, Formica, Soli 4, Hamby 22, Kuster 11, Ndour 16. N.e.: Buongiorno, Valerio e Miccoli. All.: Giovanni Recupido.: Vita di Ancona, Pierantozzi di Ascoli e Marziali di Roma.. Tiri liberi, da due e da tre: Famila, 12/14, 18/40, 5/15; Passalacqua 10/10, 18/51, 4/14. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 13/30, Passalacqua 13/21. Palle perse/recuperate: Famila 15/5, Passalacqua 11/7. Tecnico panchina Ragusa 21’. Nessuna uscita per falli. Parziali: 16-17, 31-30 (15-13), 43-48 (12-18), 63-58 (20-10). Spettatori 2 mila.