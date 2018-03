Aperte oltre l'orario consentito: otto sale da gioco multate dalla Finanza

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Otto sale gioco in settimana sono statedella tenenza di via Carlo Del Prete, anche con sanzioni raddoppiate per recidiva di sforamento dell’orario di apertura. Una sala è stata trovata aperta pur con un’ordinanza di divieto firmata dal sindaco. In settimana i militari delhanno operato un blitz tra le sale gioco e bar con slot machine del territorio per verificare in particolare l’, in molti Comuni regolati da apposite ordinanze in un tentativo di contrastare la piaga della ludopatia., con raddoppio in caso di recidiva, sono scattate aalla “2 S Games” di piazza Svanderle, alla “Led” di via Corner e alla “Allstar” di via Roma; aal “Bronco bar” di via Roma; aal “Sgaravatto Cristian” di via Verlato e al “Lucky bar” di piazza del Popolo e aal “Las Vegas” e al “Crystal palace”, entrambi di via della Repubblica.