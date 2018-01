Gioielliere ucciso durante una rapina, vent'anni dopo trovati gli assassini

di Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nel dicembre 1996 ildei banditi nel suo negozio. Fu crivellato di colpi di fucile a pompa dopo che era riuscito a sparare a uno dei rapinatori, lasciato senza vita dai suoi compari davanti all'ospedale di Thiene (Vicenza). Sembrava un giallo destinato a essere archiviato senza che nessuno pagasse per il brutale omicidio. L'altro giorno, invece, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da un pentito, la Procura di Mantova, dove avvenne il colpo, dopo vent'anni ha riaperto il caso, indagando per concorso in duplice omicidio e tentata rapina cinque persone, tutte appartenenti a una stessa famiglia di Sinti, una delle quali residente a Busiago di Campo San Martino: Gionata Floriani, 40 anni, con numerosi precedenti per rapina. Con lui nei guai anche Adriano, Danilo, Stefano e Giancarlo Dori, rispettivamente di 44, 54,47 e 52 anni, tutti residenti nel Vicentino e imparentanti tra loro.