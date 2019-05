«Uccelli schiantati sulle barriere della Pedemontana: è una strage»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - “Lungo le barriere della Pedemontana continuano a morire centinaia se non migliaia di uccelli. Poiché non mi piace essere preso in giro e sono una persona di parola, domani andrò dal Procuratore capo del Tribunale di Vicenza e denuncerò Regione, commissario straordinario e Sis per i reati relativi all’uccisione di fauna selvatica protetta e superprotetta”. Ad annunciarlo è, che ha più volte sollevato il caso, chiedendo di apporre degli adesivi sulle barriere trasparenti della Superstrada. “Una spesa ridicola, a fronte di un’opera che costa miliardi ai contribuenti veneti e che sta causando problemi a non finire, soprattutto di carattere ambientale. Stiamo assistendo a una situazione grottesca”.