Operaio vicentino condannato a 8 anni: violentò le tre figliolette

VICENZA - Ieri 2 ottobre in tribunale il collegio presieduto da Lorenzo Miazzi ha condannato adi reclusione e a un risarcimento dil’operaio vicentinoi, che ora vive nel Basso Vicentino. Per molti anni, dal 2008 al giugno 2016, avevaLe due più grandi sono state pure, da quanto emerso nel processo. È stato unper le tre donne: minacce, insulti, restrizioni nell’alimentazione in casa e nella vita sociale. L’uomo tra il 2015 e il 2016 ha allungato le mani sulle due figlie maggiori, toccandole nellee spoglaindosi davanti a loro. Dopo la denuncia l’uomo "orco" era stato allontamato da casa in attesa del processo, concluso ieri.