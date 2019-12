Panettoni e pandori: in vendita i dolci natalizi fatti in carcere

di Roberto Cervellin

VICENZA - Dal panettone al pandoro, dai frollini alla crostata, dalle spumiglie agli amaretti.si fanno anche inLa casa circondariale diha riattivato il forno grazie al progetto “Docissime evasioni” della cooperativa. All'opera,guidati dache assicurano la qualità dei prodotti.Questi ultimi possono essere prenotati o acquistati al Centro diurno per la salute mentale ina Vicenza o nella sede della cooperativa a, inI prezzi? Come appare nel volantino, variano daidel panettone classico e del pandoro aiper un sacchetto da 200 grammi di. Stesso costo per frollini, baci di dama e occhi di bue. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche. ll ricavato, spiega il presidente di M25, verrà impiegato per ildegli stessi detenuti.L'iniziativa nasce dalla collaborazione con laper stimolare la rieducazione attraverso il contatto con l'ambiente esterno. Nel carcere berico - che soffre da tempodi- sono stati ricavati anche undi assemblaggio che vede impegnati 11 detenuti e