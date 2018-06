Musica, street food e writers: impazzano le feste rock

di Roberto Cervellin

VICENZA - A tuttoTornano lecare ai giovani vicentini. Ilinscatterà la tradizionale rassegna musicale conin programma in altrettanti quartieri di Vicenza.Si inizierà con il- dal 7 al 10 giugno - per proseguire con ilal giardino Salvi (20-24 giugno) e la San Pio X (5-8 luglio). Concluderanno la kermesse ilai Ferrovieri (11-15 luglio) e ilprevisto park Farini dal 18 al 22 luglio. Quest'ultimo ospiterà i furgoni delloe la “St.Art”, evento con artisti, writers, illustratori e spettacoli di video-mapping. In tutto, quasidi musica e l'obiettivo di superare le 60 mila presenze registrate nell'edizione 2017.Promossa da Comune e sponsor, l'iniziativa si avvale del coordinamento delle feste rock e del contributo di 500 volontari. «In Italia latra festival musicali è nota. Date in contemporanea, conflitti nella gestione del booking degli artisti, sfide reciproche e costi in aumento - osservano gli organizzatori - Nel capoluogo berico si è sviluppato invece un caso in controtendenza».La manifestazione prenderà il via nela Santa Croce Biogolina. Sul palco del Riviera Folk Festival saliranno i Cacao Mental, Heymoonshaker, Hobos in Dust, Will Varley, Home Down Blues, Buzzy Lao, The Correspondents e Miky Prontera Gipsy Trio.