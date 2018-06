Monte Pasubio: sabato chiuse per manutenzione la Strada degli Eroi e i vaj sottostanti

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Avviso per gli escursionisti del monte Pasubio per il fine settimana: con un’ordinanza firmata del sindaco Armando Cunegato(il 30 in caso di maltempo) per lavori di manutenzionesarà chiusa la Strada delle 52 Gallerie e così i sentieri sottostanti e i vaj di Val Canale, Fontana d’Oro e Val Camossara. Ciò perché i lavori che saranno eseguiti dadell’Associazione nazionale alpini possono comportare lo scivolamento a valle di ghiaia e sassi: unper gli escursionisti impegnati a percorrere i tanti sentieri d’accesso al monte Pasubio. Sarà installata la segnaletica di divieto con indicazioni della viabilità alternativa.