Crede che i semi di marijuana facciano bene alla salute: la nonnina li mangia e finisce in ospedale

di Luca Pozza

VICENZA - Ha mangiato dei, convinta che lee cheper la sua salute. Ma alla fine, al punto da dover essere trasportata in ospedale, dove poi la vicenda è stata ricostruita con l'. Ma per la protagonista della vicenda, una signora di 84 anni, residente in città, i guai non sono finiti qui, visto che verrà segnalata in Prefettura per detenzione di stupefacente ai fini di uso personale. Forse si sarebbe potuto un occhio, maL'è avvenuta la notte di Pasqua e ha avuto come teatro finale il pronto soccorso del San Bortolo. Secondo quanto raccontato dalla "nonnina" agli agenti, tutto è iniziato l'anno scorso quando una sua amica le aveva regalato dei semi di "maria" che lei aveva piantato in alcuni vasetti per poi raccogliere le foglie, essicarle e conservarle in un involucro di plastica. Su consiglio della stessa amica e poi di un altro anziano che l'84enne frequenta ha mangiato quei semi, ma forse in maniera eccessiva. Qualche ora dopo si è sentita male al punto da dover chiamare un ambulanza del 118. Con sè ha portato la bustina, da cui è emerso che si trattava per l'appunto di marijuana. Le cure dei sanitari le hanno poi consentito dianche se per lei è stata indicata una prognosi di 3 giorni a causa dell'intossicazione.Dal punto di vista giudiziario lal'amica che le ha regalato i semi non verrà indagata per spaccio.