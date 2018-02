Pugni in faccia a tre sconosciuti: «Avevano offeso mia nonna»

di Vittorino Bernardi

THIENE - Poco dopo le 16 di oggi, giovedì primo febbraio, la polizia locale Nordest Vicentino ha individuato e disposto il ricovero in psichiatria all’ospedale di Santorso delche in una settimana ha sferrato in tre occasioni,, unal volto ad altrettanti uomini, che hanno presentatocontro ignoti, fornendo lo stesso: giovane di colore, probabilmente africano, alto circa 1,90, con descrizione degli abiti.Dai riscontri raccolti (testimonianze e filmati della videosorveglianza) gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini nel pomeriggio odierno, a meno di mezzora dall’ultima aggressione, hanno fermato in corso Garibaldi, incrocio con via De Marchi un 20enne di origini ghanesi, nato e residente a Palermo, noto alle forze dell’ordine, da due settimane circa in cerca di lavoro a Thiene, ospite di un conoscente. Messo alle strette il giovane, apparso confuso, ha ammesso di avere colpito con un pugno tre persone perché,. Valutato lo stato alterato e i discorsi sconnessi per il giovane è stato disposto il ricovero in psichiatria all’ospedale di Santorso.La scorsa settimana ad essere stato aggredito in via Trieste è stato il consulente finanziario Luca Carollo, martedì davanti alla Chiesetta Rossa è stata la volta di Andrea De Rizzo di Schio e oggi alle 15.40 in via Trieste è stato picchiato un terzo uomo, le cui indicazioni sono state fondamentali per l’identificazione del picchiatore.