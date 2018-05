Riga la portiera di un'Audi incastrato dalla telecamere viene denunciato

di Vittorino Bernardi

THIENE – Gli occhi elettronici posizionati in città hannoS.G., 53enne, insospettabile cittadino residente nel Thienese, nell’atto dii. Il fatto si è verificato alle 11.30 di sabato 28 aprile nel parcheggio "Bosco dei Preti", dove D.A., 40enne di Carrè, aveva lasciato l’auto per compiere delle commissioni. Denunciato il fatto al comando della polizia locale Nordest Vicentino gli uomini del comandantecon la visione dei filmati delle telecamere e dei varchi e con accertamenti presso le banche dati hanno individuato nelil responsabile del danneggiamento all’Audi. Convocato presso il comando di via Rasa e messo davanti agli addebiti, supportati dai numerosi riscontri investigativi, ha ammesso il fatto compiuto. Si è così giustificato. «Ho compiuto il gesto in unnel vedere il conducente dell’Audi compiere una presunta manovra imprudente. Ho sbagliato e chiedo scusa». Il 53enne risponderà del gesto a termini di legge e dovrà procedere al risarcimento del danno cagionato.