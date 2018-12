Arrestati due ricercati in poche ore: sono un albanese e un serbo

di Vittorino Bernardi

MONTECCHIO MAGGIORE - Ieri 13 dicembre nell’arco di poche ore i carabinieri della tenenza castellana in due operazioni hanno rintracciato in centro storico e arrestato, condannati a pene detentive definitive che si erano. Nella notte tra il 12 e 13 dicembre una pattuglia ha individuato e fermato il cittadino albanese pregiudicato, operaio, con a carico un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Vicenza per scontareper reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale.Nella mattinata di ieri i militari del maggiorehanno individuato e arrestato il cittadino serbo pregiudicatooperaio, condannato per reati stradali, con ordine di carcerazione emesso sempre dal tribunale di Vicenza: dove scontare la pena definitiva die 500 euro di ammenda. Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Vicenza per scontare la pena detentiva.