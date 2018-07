Il campione Nba Danilo Gallinari domani e domenica a Marano per il “Step Back”

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO VICENTINO - Straordinario appuntamento di sport all’aperto domani 14 e domenica 15 luglio con la seconda edizione del torneo di, organizzato da Step Back Marano Vicentino al parco della Solidarietà. Saranno presenti una decina di ospiti del basket nazionale e internazionale:, Jacopo Giachetti, Luca Infante, Mitchell Poletti, Bruno Cerella con il progetto Slums Dunk Onlus e, 28 anni, detto “Gallo”,che sarà ospite domani e giocatore domenica del torneo di basket 3 contro 3. Punta di diamante della nazionale italiana e dei Los Angeles Clippers, Danilo Gallinari è undello sport azzurro nel mondo. Il maranese, giocatore professionista e ideatore dell'appuntamento “Step Back”, presenta così il fine settimana. «Il nostro obiettivo è continuare aattraverso lo sport: l'educazione, il rispetto e la passione per il movimento. Speriamo di far appassionare nuove persone, soprattutto i giovani, alla pratica sportiva: la mia speranza è proprio che chi non ha mai giocato, vedendo Step Back pensi di iniziare e magari diventi un giorno un». Il programma. Domani alle 10 il raduno delle squadre e alle 11 il via al torneo 3 contro 3 (novanta atleti divisi in gironi di qualificazione per le finali di domenica), alle 14.30 Dan Peterson sarà al parco della Solidarietà per foto e autografi. Alle 16.15 gli ospiti saranno a disposizione dei bambini per domande e curiosità. Domenica il clou alle 15.30 con l’All Star Game dei campioni. Nell’intervallo altro show con il basket freestyle: schiacciate acrobatiche e sequenze aeree a canestro. A margine ci sarà un torneo giovanile condei vivai delle società del Vicentino nella palestra De Marchi: domani dalle 9.30 alle 16.30 e domenica alle 10 per l’All Star Game Junior.