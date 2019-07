Ubriaco fradicio imbocca la tangenziale contromano: denunciato 45enne

di Luca Pozza

VICENZA -per guida in stato di ebbrezza, rilevato quasi al limite del. E solo il pronto intervento di una pattuglia dei vigili urbani di Vicenza ha evitato un possibile grave incidente nella zona ovest della città per colpa di automobilista vicentino di 45 anni, che era alla guida di una Ford Focus gialla.Il fatto è avvenuto l'altra sera. A seguito di segnalazioni pervenute alla centrale di contra' Soccorso Soccorsetto, un mezzo dei vigili urbani è intervenuto per raggiungere l'uomo che attorno alle 23.50 era stato visto prendereSuccessivamente l'auto ha poi imboccato la tangenziale compiendo manovre azzardate e pericolose. L'uomo, giunto a Campedello, è poi tornato in zona industriale ovest dove, in viale dell'Industria, è stato raggiunto dalla pattuglia.Gli agenti hanno chiesto i documenti ma l'uomo,ha invece esibito altri oggetti.L'alcoltest ha rivelato valori dell'alcol nel sangue di oltre 3 grammi/litro, più di sei volte superiori al limite di legge consentito di 0.5 g/l. Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell'auto, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.