L'escursione finisce male: 30enne sviene sul sentiero a causa del freddo

di Vittorino Bernardi

GALLIO - Paura nella tarda mattinata di questa mattina per una giovaneinsulla strada che scende verso, in uso per il tracciato della pista di fondo. Una ragazza di 30 anni, C.S. di Cartigliano, poco prima delle 11.30 ha accusato un malore e ha perso i sensi, forse a causa delLo spaventato compagno ha chiamato aiuto, con intervento di due squadre del Soccorso alpino di Asiago che partite con i fuoristrada da Campomulo hanno raggiunto la ragazza, trovata cosciente e coperta con teli termici forniti da alcuni passanti escursionisti, per trasportarla a Campomulo dove è stata caricata in un’ambulanza diretta all'ospedale di Asiago per i controlli sanitari del caso.