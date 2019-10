«Odia l'Occidente». Il Ministero espelle "lupo solitario" di 24 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -il, residente a Thiene, che su decisione delè stato espulso dall’Italia con un provvedimento amministrativo d’urgenza sulla base delle indagini effettuate dalla Digos vicentina. A riportare la notizia è Il Giornale di Vicenza, che precisa che l'immigrato, che aveva collezionato undi polizia e minacciato di far esplodere una bomba in Questura (questo episodio risalirebbe a diverse settimane fa, ndr.) durante un controllo dei poliziotti, è stato imbarcato su un aereo e consegnato dagli agenti alle autorità del suo Paese di origine. Il giovane non potrà tornare in Italia per i prossimi dieci anni.Il marocchino, di seconda generazione, aveva iniziato a delinquere nel 2015, quindi all'età di 20 anni, quando venne denunciato per minacce, ma successivamente anche per porto ingiustificato di armi, lesioni e rapina, droga, ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale con conseguente revoca del permesso di soggiorno. Gli ultimi episodi hanno portato alla decisione da parte del Ministero.