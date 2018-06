Escursionista in difficoltà sul Vaio Scuro: salvato dal Soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECOARO - Paura ieri per tre escursionisti impegnati lungo la variante della, nel Gruppo del Carega. Poco dopo le 12.30 uno di loro nel tratto più impegnativo a quota 1.500 non è più stato in grado di proseguire per l'. I due amici, preoccupati, hanno chiamato il 118 ed è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. Risalita la ferrata i quattro volontari hanno raggiunto: dopo averlo assicurato lo hannofino al sentiero sottostante e da lì lo hanno accompagnato al parcheggio per il rientro a casa. L’intervento si è concluso alle 17.