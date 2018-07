Era tè e no pipì il versamento “dorato” dal Ponte degli Alpini: studente multato

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - È stato identificato ieri dalla polizia locale lo studente che per festeggiare con gli amici la conclusione degliverso le 10.30 di sabato ha fatto pipì nel Brenta, dal Ponte degli Alpini , coperto da un gruppetto di amici che hanno filmato l’atto,, su Instagram. L’autore, residente nel bassanese, convocato al comando (come gli amici in momenti diversi per verificare la versione) ha ammesso l’azione, dicendosi pentito,la sostanza versata nel Brenta. Dal suo racconto aln mattinata il gruppo di amici nel giro tra alcuni bar aveva acquistato una bottiglietta di tè che sarebbe diventato caldo è quindi imbevibile: sarebbe così scattata l’idea di simulare comel’espletamento di un impellente bisogno fisiologico sul Brenta dal Ponte degli Alpini. L’effetto del filmato, acquisto dalla polizia, è sovrapponile tra pipì e tè. La goliardata,, da regolamento comunale è costata all’autore unache potrà dividere con gli amici, se tali si reputano.