VICENZA - In tre anni sono quasiA Vicenza èAnziani, adulti, senza famiglia o senza una casa. Tutti in condizioni diNel 2015 eranooggi sono oltreE' il numero degliche quotidianamente alloggiano, pranzano o cenano nelle 5 strutture pubbliche conmesse a disposizione dal Comune. Quest'ultimo, per la loro gestione - contratto di 2 anni che scatterà il- ha messo sul piattoI servizi riguardanodi San Lazzaro dotato di mensa e docce, lae gli«La tendenza è destinata a perdurare», ammette l'assessore alle politiche sociali Matteo. Ne sa qualcosa la Caritas, che ogni anno incontra e aiuta economicamente una media dicon gravi problemi economici. Persone che non riescono a pagare l'affitto o a trovare un lavoro stabile. In aumento i casi diper difficoltà a onorare prestiti.Infine ci sono iche preferiscono dormire all'aperto. Tra i luoghi più frequentati ci sono iOltrequelli intercettati nell'ultimo anno dalle unità di strada. Rispetto al 2015 sono. «Si tratta di residenti ma anche di non residenti - osserva ancora Tosetto - Ognuno viene valutato dall'assistente sociale che redige un progetto personalizzato concordando con l'interessato azioni e compartecipazione economica».