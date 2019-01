Benedizione degli animali domestici ad Arzignano, Carrè e Recoaro

di Vittorino Bernardi

ARZIGNANO/CARRE’/RECOARO - Ieri, giovedì 17 gennaio, la Chiesa ha celebrato, patrono degli animali, e domenica le comunità divivranno l'antica tradizione della cerimonia dellae rispettivi proprietari, alquanto apprezzata. A Recoaro l’appuntamento organizzato da “Gruppo cimbro”, unità pastorale e Comune è per le 11 sul piazzale della chiesa arcipretale, dove saranno benedetti da parte di un sacerdote gli animali da compagnia. Dalle 10.30 sarà aperto uno stand gastronomico, non mancherà un mercatino e un luna park per i bambini.Ad Arzignano, proposto da Pro loco, Parrocchia Ognissanti, Comune e il locale canile, l’evento è per le 15.30 sul piazzale davanti aldi corso Mazzini, dove un sacerdote impartirà in una breve cerimonia liturgica la benedizione sia agli animali che ai loro padroni. Seguirà una distribuzione di cioccolata calda e the da parte della Pro loco, con libera offerta: il ricavato verràA Carrè l’appuntamento, orgtanizzato dalla parrpcchia. è per le 16 sul, dove a benedire animali e padroni sarà il. Ieri, ricorrenza di Sant’Antonio abate, don Neri si è recato nellea benedire gli animali.Poche le regole per partecipare alle benedizioni: animali di piccola taglia come gatti e conigli devono essere tenuti nel; i cani di grossa taglia devono esseree guinzaglio corto.