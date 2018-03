Nuovi orari e tempi per le campane delle chiese beriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Cambiano dal 1. apriledelle chiese nella diocesi berica. I cittadini che di tanto in tanto si lamentano per il disturbo che provocherebbe in loro il suono delle campane alla domenica mattina saranno soddisfatti, mentre altri da cattolici ferventi storceranno forse il naso per la decisione presa dal. I parroci delle 355 parrocchie distribuite in un'area che comprende Comuni delle province di Vicenza, Padova e Verona perhanno ricevuto una nuova disposizione sugli orari di attivazione delle campane che entrerà in vigore. Dal 1. aprile il suono delle campane è consentito(a Vicenza dalle 7.30 alle 21) a eccezione delle veglie di Pasqua e Natale e nei casi di calamità. La durata del suono per l’annuncio di celebrazioni liturgiche non può superarenelle feste e nelle solennità. Il suono deve evitarenon conformi al contesto ecclesiale. Sono esclusi dalla diocesi di Vicenza l'Altopiano di Asiago e parte dei territori di Thiene e Marostica inseriti nella diocesi di Padova.