Con la semifinale contro Napoli per il Famila inizia la parte hot della stagione

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Eliminato in due gare ai quarti il(75-53 a Schio e 80-54 in Lombardia) il Famila Schio da primo della griglia play off scudetto è pronto a vivere la parte "hot" della stagione con le: alle 20.30 di domani (venerdì) e alle 18 di domenica 22 aprile affronterà sul parquet amico del PalaRomare in gara1 e gara2 il Saces Napoli, quarto della griglia. Gara3 è prevista per mercoledì 25 a Napoli e così l’eventuale gara4 il 27; la possibile gara5 è in calendario il 30 Schio. Il Famila che in questa stagione haintende vincere lo(il primo nel 2005). I tifosi arancioni sognano una(secondo nella griglia) che nell’altra semifinale affronta da sabato il Passalacqua Ragusa (terzo). Le partenopee arrivano a Schio dopo la vittoria intera in gara3 ai quarti contro le tosane del Gesam Gas Lucca e con il pronostico contro giocheranno senza pressioni per. Gara1 è partita a rischio per il Famila che è fermo da domenica 8 aprile.«È fondamentale vincere gara1 per dare -- l'impronta alla serie. Le avversarie di Napoli hanno una loro precisa identità di gioco ma noi dovremoe controllare il match. Non dimentichiamo che dispongono di giocatrici da 20-25 punti nelle mani comee che, come dimostra la serie con Lucca, possono recuperare gap anche importanti. Sarà una semifinale che ci metterà sicuramente alla prova. In questi ultimi 10 giorni abbiamo lavorato bene: siamo pronti a sviluppare il nostro gioco». La partita sarà in diretta streaming sul sito familabasket.it.al meglio delle cinque gare: 5, 7, 10, 12 e 15 maggio.