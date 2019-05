Con patente revocata tenta folle fuga ma si mette in trappola da solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRI DI QUARTESOLO - Con la patente revocata da febbraio perché trovato alla guida con il documento sospeso per avere causato in precedenza un incidente un 39enne residente in paese attorno alle 19 di giovedì si è fatto sorprendere alla guida della sua Citroen C3 da una pattuglia della polizia locale in località Marola. Anziché fermarsi al segnale di stop degli agenti il 39enne ha accelerato e iniziato una fuga ad alta velocità, senza rispettare le segnaletiche orizzontali e verticali, con inseguimento della pattuglia. È stata una folle corsa che fortunatamente non ha provocato incidenti e feriti. Il conducente si è però messo in trappola da solo: bloccato dal traffico lungo via Po si è immesso in una via laterale ignorando che è una strada chiusa. Così il 39enne è stato bloccato e multato di 5 mila euro con fermo dell’auto per 3 mesi.