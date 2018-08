Cisterna di acetato si surriscalda, vigili del fuoco raffreddano per ore

LUGO DI VICENZA - Dalle ore 13 circa di oggi 29 agosto, i vigili del fuoco sono impegnati in via Dalmastro a Lugo di Vicenza all’interno di una ditta di imballaggi per il surriscaldamento di un assorbitore, una cisterna orizzontale dove vengono recuperati residui di lavorazione di acetato di etilene.



Arrivati in forze da Schio e Vicenza con 5 automezzi, il nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e 14 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia hanno continuato il raffreddamento della cisterna contenente il solvente, operazioni iniziate dalla squadra di sicurezza interna. L’impianto industriale è stato monitorato, la temperatura dell'impianto sta rientrando lentamente nei parametri e non sono stati riscontrati altri problemi. La situazione è sotto controllo, non ci sono state perdite o immissioni inquinanti.



Tuttora al vaglio dei tecnici l’anomalia che ha surriscaldato il contenuto del serbatoio.

