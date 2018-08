Una calle spagnola intitolata a Montanari, “el pintor de los toros”

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - CalleUna via della provincia diin Spagna, è stata intitolata al “pintor de los toros”.Al pittore ravennate di nascita ma, morto in città nel 2017, è stata dedicata una strada di. Un omaggio a un artista che ha vissuto e lavorato sia a Vicenza che nella penisola iberica e che nei suoi quadriDiplomato all'accademia delle Belle Arti - prima nella sua città natale e poi a Madrid, dove si era trasferito negli anni Sessanta del secolo scorso - proprio in Spagna aveva conosciuto grandi pittori comedi cui era stato allievo.Di qui il riconoscimento del comune andaluso, che ha avuto tra i cittadini illustri proprio Montanari, classe 1937, il quale in carriera ha ottenuto onorificenze e premi importanti, e realizzato più di 200 esposizioni. «Ringrazio i colleghi di Estepona - commenta soddisfatto il sindaco- Nello studio di viale Milano, il soggetto preferito delle sue tele erano i tori, fedele riproduzione di quelli in carne e ossa. Una sua opera, donata dallo stesso pittore alla nostra amministrazione, è custodita a Palazzo Trissino».