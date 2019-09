Il balcone sulla città non chiude: spritz e caffè ancora per un mese

di Roberto Cervellin

VICENZA - Il balcone più suggestivo della città. Almeno fino a fine ottobre.E' stata prorogata dil'apertura. Lo ha deciso il Comune, che garantirà l'accessoper tre sere alla settimana. Il venerdì e il sabato dalle 18 a mezzanotte e la domenica dalle 18 alle 22. Ma niente accessoCi sarà ancora un mese di tempo per uno spritz e un caffè. E ammirare Vicenza e i colli da un luogo privilegiato come il monumento nazionale diLa scelta, spiega il sindaco Francesco Rucco, è legata al successo delleregistrate nel corso dell'estate. I dati parlano chiaro: dal 2 agosto al 25 settembre, gli accessi in terrazza sono stati- 300 al giorno - mentre quelli in basilicaIl biglietto per vedere il capolavoro di Palladio costaper i residenti eper chi non vive in provincia. Dalle 18 il costo scende rispettivamente a 1 e 2 euro.