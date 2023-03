Tokyo, la fioritura dei ciliegi è in anticipo: idee, eventi e curiosità 2023

Un appuntamento atteso in tutto il mondo quello della fioritura dei ciliegi a Tokyo e, quest’anno, arriva con largo anticipo. Le temperature miti, infatti, hanno dato il via ufficialmente alla stagione dei boccioli colorati in tempo record, annunciando il risveglio della primavera.

La natura torna a splendere in Giappone

Osservare i sakura (in lingua locale “bocciolo di ciliegio”) non è solo un’immagine rilassante ed esteticamente meravigliosa, ma nel Paese del Sol Levante è un simbolo di prosperità molto sentito. Questo inizio prima del previsto è piuttosto raro e, stavolta, giunge a un paio di settimane dalla solita data.

Fioritura prematura in città

Che sia dovuto ai cambiamenti climatici o meno, ad oggi, il fenomeno più che preoccupare rallegra e attira turismo internazionale. Diverse sono, quindi, le iniziative legate alla fioritura dei ciliegi che nei prossimi giorni dovrebbero raggiungere il loro picco di bellezza. Intanto, nelle scorse ore, il parco Ueno, tra i più antichi della capitale, è stato affollato di visitatori pronti a immortalarsi intorno agi alberi colorati e a postare il trionfo della vegetazione in risveglio.

A Tokyo è tempo di hanami

La chiamano hanami, la tradizionale usanza di contemplare lo spettacolo dei sakura in fiore. Tra marzo e aprile, la città si veste di gradazioni cromatiche tenui quanto incredibili e proprio il prossimo mese, sarà un continuo susseguirsi di iniziative a tema. Si comincia dal punto di osservazione migliore e, in questo senso, i dubbi sono pochi: si tratta del fiume Meguro, con circa 800 ciliegi di cultivar differenti, che ricoprono il corso d’acqua con i loro rami fioriti e formano un romantico tunnel. Si potrà ammirare passeggiando per Nakameguro, distretto residenziale che lo costeggia e, nel frattempo, gustare dell’ottimo street food o della birra giapponese. Quando le sponde saranno troppo affollate, nel periodo compreso tra il 18 marzo e il 9 aprile, si potrà prendere un traghetto Zeal, presso il molo Tennozu Yamatsu di Shinagawa, per osservare i sakura che si estendono per 4 km su entrambi gli argini. In 70 minuti di tour in imbarcazioni scoperte, l’esperienza è indimenticabile.

Il dopo fioritura

Quando il periodo della fioritura terminerà, sulla superficie dell’acqua apparirà un manto di colorati petali caduti dagli alberi. Nel frattempo, però, ci si può dedicare allo yozakura, la contemplazione vespertina dei ciliegi illuminati, un altro appuntamento interessante, sul fiume Meguro, ogni giorno dalle 17 alle 21.

Hanami chic

Per chi desidera vivere un’avventura più esclusiva, invece, l’appuntamento è dal 20 marzo al 9 aprile con Anniversary Cruise, in collaborazione con Moët & Chandon, che organizza delle escursioni sul fiume Meguro, con finger food e champagne rosé a bordo delle imbarcazioni Annie, Lily e Venetian, decorate di rosa per l’occasione.

Esperienze sulla terraferma

Chi non vuole usufruire di alcun mezzo di trasporto troverà spazi verdi e lunghi viali di ciliegi anche in città. Una buona tappa può essere, ad esempio, il Parco Showa Kinen, sull’ex base aerea di Tachikawa, che tra aree boschive e giardini fioriti stagionali e persino tulipani è un vero e proprio must. E poi, fino al 2 aprile l’area di ARK Hills, tra Akasaka, Roppongi e Kasumigaseki, sarà animata dall’ARK Hills Sakura Festival 2023, con stand gastronomici dei più rinomati ristoranti del posto, laboratori di artigianato, spettacoli musicali e altri eventi, all’ombra dei ciliegi in fiore. In merito agli spettacoli di luce, poi, c’è l’evento Yozakura Jewellumination, dal 18 marzo al 9 aprile, presso il parco dei divertimenti Yomiuri Land. In questo caso, ci saranno diversi punti per le foto al tramonto, tra cui il viale dei sakura e gli alberi illuminati vicino alla ruota panoramica. Poiché l’ingresso al parco include corse illimitate, sarà possibile contemplare i ciliegi in un modo originale, a bordo delle attrazioni.

L’hanami in digitale

L’evento annuale, diventa anche protagonista dell’arte digitale. A partire dal 2015, infatti, Maxell Aquapark Shinagawa e Naked Inc. hanno organizzato ogni stagione diversi eventi di suoni, luci e immagini. Quest’anno, fino al 17 aprile, ci sarà il NAKED SAKURA AQUARIUM, con opere d’arte digitali ispirate a un giardino giapponese in primavera. La produzione combina pesci, delfini e altre specie acquatiche che danzano e nuotano nell’acquario con immagini di sakura e karesansui, i giardini zen, dando ai visitatori la sensazione immersiva di partecipare alla festa di primavera delle creature del mare.