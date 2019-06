Superenalotto, il "sei" continua a non uscire e la vincita del montepremi alza l'asticella del record più alto di sempre: 179.600.000,00 euro, infatti, andranno a formare il montepremi totale messo a disposizione dei vincitori del prossimo concorso, quello di martedì 2 luglio 2019. Già, perché non è stato totalizzato alcun "sei" nell'ultima estrazione, quella di oggi sabato 29 giugno 2019, nel concorso Superenalotto/SuperStar n.78.

Queste le quote del Concorso/SuperStar n.78 di oggi:SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 10 totalizzano Euro: 29.045,15Punti 4: 798 totalizzano Euro: 373,60Punti 3: 32.793 totalizzano Euro: 27,22Punti 2: 541.759 totalizzano Euro: 5,10SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: 1 totalizzano Euro: 726.128,75Punti 4SS: 11 totalizzano Euro: 37.360,00Punti 3SS: 257 totalizzano Euro: 2.722,00Punti 2SS: 3.201 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 19.011 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 36.291 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 20.116 totalizzano Euro: 502.900,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 179.600.000,00