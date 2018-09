Estrazioni di Lotto e Superenalotto di sabato 22 settembre 2018. Nessun "6", il jackpot sale a 42,7 milioni

Nessun '6' al concorso del Superenalotto. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 42,7 milioni di euro

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.114 di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 97.616,63

Punti 4: 586 totalizzano Euro: 340,86

Punti 3: 22.716 totalizzano Euro: 26,39

Punti 2: 366.155 totalizzano Euro: 5,07



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 34.086,00

unti 3SS: 101 totalizzano Euro: 2.639,00

Punti 2SS: 2.020 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.470 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.002 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.198 totalizzano Euro: 354.950,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 42.700.000,00

Suledidi: ecco i numeri vincenti.BARI 54 83 53 49 52CAGLIARI 42 31 6 10 40FIRENZE 52 65 1 3 30GENOVA 15 42 4 89 56MILANO 65 10 51 11 60NAPOLI 28 10 42 45 83PALERMO 85 88 38 73 90ROMA 4 67 31 15 87TORINO 9 14 73 63 10VENEZIA 43 55 70 12 53NAZIONALE 66 75 70 74 7212 16 29 45 82 85Numero Jolly 89Superstar 41 4 6 9 10 14 15 28 31 4243 52 53 54 55 65 67 83 85 88Numero Oro 54Doppio Oro 54 83