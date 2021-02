Truffa Whatsapp, attenzione ai messaggi che chiedono un codice a 6 cifre: è un attacco degli hacker

Attezione ai messaggi su WhatsApp, anche quelli che vengono dai vostri stessi contatti. Perché in questi giorni sta circolando una truffa con cui gli hacker cercano di impadronirsi dell'identità delle persone che attaccano.

L'attacco dai vostri «finti amici»

Gli hacker si fingono uno dei contatti già presenti nella rubrica della persona che vogliono truffare. Il messaggio arriva infatti da un numero che ha la stessa immagine di profilo di una persona che conoscete. A quel punto, vi sarà inviato un messaggio dal vostro «finto amico» che lamenta di avere il numero bloccato. Per aiutarlo a risolvere il problema, serve un codice a 6 cifre che l'hacker vi manderà per sms. E se gli fornite quei numeri, il criminale si impossesserà del vostro cellulare e così potrà rubare tutti i dati che vuole.

Non rispondere a messaggi sospetti

Di messaggi ne riceviamo in continuazione, soprattutto su WhatsApp. Non è facile sapere quando siamo soggetti a un tentativo di truffa, che sono sempre più difficili da riconoscere, come in questo caso. E allora il modo migliore per difendersi è quello di evitare di rispondere a tutti i messaggi che possono apparire sospetti. Posso essere infatti attacchi di hacker o tentativi di phishing, quelli con cui si lancia l'amo per vedere chi dei malcapitati contattati rimane impigliato.

