Seno senza censure? Facebook e Instagram discuteranno con Meta sul divieto per il corpo delle donne

Capezzoli senza censure? Facebook e Instagram hanno detto di rivedere il divieto sul seno nudo.

Il comitato consultivo di Meta afferma che la politica impedisce il diritto di espressione per le donne e le persone trans e non binarie.



Facebook e la casa madre di Instagram potrebbero presto «liberare il capezzolo». Più di un decennio dopo che le madri che allattano hanno protestato per la prima volta presso la sede di Facebook contro il divieto del seno, il consiglio di sorveglianza di Meta ha chiesto una revisione delle regole dell'azienda che vietano le immagini a torso nudo di donne, ma non di uomini.

Facebook and Instagram’s parent company could soon free the nipple. The social apps will lift a ban on images of topless women for anyone who identifies as transgender or non-binary, meaning they view themselves as neither male or female. #Kinuthia #UhuruKenyatta #DrOgilaChange pic.twitter.com/IfTHuiBBOV — PPP TV (@PPPTV_ke) January 19, 2023

La decisione

In una decisione datata 17 gennaio, il consiglio di sorveglianza - un gruppo di accademici, politici e giornalisti che consigliano l'azienda sulle sue politiche di moderazione dei contenuti - ha raccomandato a Meta di cambiare il suo standard di comunità di nudità per adulti e attività sessuale "in modo che sia governato da criteri chiari che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani”.

La sentenza del consiglio di sorveglianza fa seguito alla censura da parte di Facebook di due post di un account gestito da una coppia americana transgender e non binaria. I post mostravano la coppia in posa in topless, ma con i capezzoli coperti, con didascalie che descrivevano l'assistenza sanitaria trans e raccoglievano fondi per un intervento chirurgico di alto livello.



I post sono stati contrassegnati dagli utenti, quindi rivisti e rimossi da un sistema di intelligenza artificiale. Dopo che la coppia ha presentato ricorso contro la decisione, Meta alla fine ha ripristinato i posti.

Il consiglio ha rilevato che "la politica si basa su una visione binaria del genere e una distinzione tra corpi maschili e femminili", il che rende le regole contro la scoperta dei capezzoli "poco chiare" quando si tratta di utenti intersessuali, non binari e transgender. Ha raccomandato a Meta di «definire criteri chiari, obiettivi e rispettosi dei diritti» quando si tratta di moderare la nudità «in modo che tutte le persone siano trattate in modo coerente con gli standard internazionali sui diritti umani».



La campagna

La campagna ha ottenuto un ampio sostegno nei campus universitari ed è stata sostenuta da celebrità tra cui Rihanna, Miley Cyrus e Lena Dunham. Non più tardi della scorsa settimana, Florence Pugh si è rivolta al tappeto rosso indossando un abito Valentino rosa acceso, dicendo : «Certo, non voglio offendere le persone, ma penso che il mio punto sia: come possono i miei capezzoli offenderti così tanto?» Nel 2015, l'artista di Los Angeles Micol Hebron ha creato adesivi di capezzoli maschili - consentiti su Instagram - in modo che le utenti di Instagram femminili potessero sovrapporli ai propri per deridere la disparità.

Hebron è stata invitata al quartier generale di Instagram nel 2019 con un gruppo di influencer per parlare della politica sui capezzoli dell'azienda. «Durante quell'incontro, abbiamo appreso che non c'erano persone transgender nel team della politica di moderazione dei contenuti, e ho anche osservato che non c'erano bagni neutri rispetto al genere», ha detto Hebron. «Per me, questo era tutto ciò di cui avevo bisogno per capire che la conversazione su genere e inclusività non si svolgeva a Meta».

Un rappresentante di Meta ha contestato la caratterizzazione dell'evento da parte di Hebron, aggiungendo: "Molto è cambiato dal 2019". Ma Hebron ha detto di essere "entusiasta" che il consiglio di sorveglianza abbia affrontato la questione del genere e della discriminazione basata sul sesso. "Al di là del semplice 'lasciamo che le donne siano in topless', che non è affatto il mio interesse, penso che sia davvero importante mantenere l'obiettivo di consentire a tutti i corpi di avere autonomia", ha detto Hebron. "Sembra così frivolo per molte persone parlare di capezzoli, ma se pensi ai modi in cui i governi di tutto il mondo cercano di controllare e reprimere i corpi che identificano le donne, i corpi trans o i corpi non binari, non lo è."



La decisione

Meta «accoglie con favore la decisione del consiglio in questo caso», ha detto un rappresentante in un comunicato che ha osservato che le foto della coppia erano state ripristinate «prima della decisione».

«Stiamo costantemente evolvendo le nostre politiche per contribuire a rendere le nostre piattaforme più sicure per tutti», ha aggiunto il portavoce. «Sappiamo che si può fare di più per supportare la comunità Lgbtqui+, e questo significa lavorare con esperti e organizzazioni di difesa Lgbtqi+ su una serie di problemi e miglioramenti del prodotto».

Meta ha 60 giorni per rispondere pubblicamente alle raccomandazioni del consiglio.

Mentre i sostenitori possono accogliere con favore l'idea di un capezzolo più libero online, rimangono domande su come i sistemi automatizzati di moderazione dei contenuti di Meta saranno in grado di applicare una nuova politica sui capezzoli. Una coppia che raccoglie fondi per permettersi un intervento chirurgico di alto livello non è la stessa cosa di qualcuno che sollecita sesso online, ma all'inizio l'intelligenza artificiale dell'azienda non ha riconosciuto la differenza nel post. Quindi, in che modo questi sistemi saranno in grado di distinguere tra un post in topless e il porno?.





Le tensioni

«Il contesto è tutto e gli algoritmi sono terribili nel contesto», ha detto al Guardian Emily Bell, direttrice del Tow Center for Digital Journalism. «La domanda interessante sarà la tensione su come Meta possa creare nuove regole senza aprire le porte al porno, motivo per cui queste regole esistono in primo luogo. Dovrebbe essere possibile, ma sono scettico sul fatto che lo sia se la moderazione dei contenuti è automatizzata». (Bell ha ricoperto in precedenza diversi incarichi presso il Guardian, incluso il direttore non esecutivo dello Scott Trust.)

Gli utenti di Facebook e Instagram possono anche contrassegnare i post che ritengono violino le politiche dell'azienda, come hanno fatto per la foto che ha motivato la decisione del consiglio. «Non ci vuole un genio per capire che ci sono alcune aree delle guerre culturali in cui la moderazione dei contenuti viene usata come arma», ha detto Bell. «Un post sulla chirurgia superiore non avrebbe dovuto essere segnalato in primo luogo, ma lo è stato. Potrebbero essere state le azioni di un cattivo attore anti-trans».

Jillian York, attivista e direttrice della libertà di espressione internazionale presso la Electronic Frontier Foundation, ha aggiunto che è stato «difficile» per le aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale prendere la decisione giusta in ogni scenario. «Ad esempio, non è facile per una tecnologia automatizzata prendere una decisione su chi è un adulto in topless, rispetto a chi è un bambino in topless», ha detto. «L'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di determinare tra un bambino di nove anni e un ragazzo di 26 anni, ma che dire di un ragazzo di 17 anni e uno di 18 anni?».

Sarah Murnen, la professoressa di psicologia di Samuel B Cummings II al Kenyon College, ha affermato che il movimento Free the Nipple un tempo era incentrato sulle donne bianche e cisgender, ma le cose stanno cambiando. «Quando ne abbiamo parlato come un problema sulle donne cis, sembrava meno importante, potenzialmente, di quanto non lo sia ora con le persone trans che vogliono essere aperte riguardo al proprio corpo, mentre il sentimento anti-trans è ai massimi storici», lei disse.

Ora, a Meta è stato consigliato di allentare il modo binario e restrittivo con cui controlla i corpi online. Ma molti dubitano rapidamente del potenziale dell'Ia di proteggere tutti gli utenti. «Questa è la grande lezione di tutto questo: quando crei sistemi automatizzati, avrai conseguenze per le persone che sono più emarginate, o la minoranza nella società», ha detto Bell. «Queste sono le persone che vengono penalizzate dall'applicazione di un algoritmo».