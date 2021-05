Marte, ecco il rover cinese Zhurong: è alimentato a energia solare

La Cina è arrivata su Marte. Lo ha fatto con Zhurong, il suo rover: ha sei ruote, pesa 240 chili, poco più di una utilitaria, e sembra una farfalla blu. È sceso dalla sua piattaforma di atterraggio sulla superficie marziana e sta già lasciando le prime «impronte» sul pianeta rosso. La Cina è il secondo Paese dopo gli Usa a fare atterrare un rover su Marte, Zhurong è alimentato ad energia solare e stamattina, alle 10,40 ora di Pechino, «è sceso lentamente dalla rampa del suo lander» per approdare sul suolo sabbioso e rosso di Marte, come ha annunciato la China National Space Administration (Cnsa) che sta seguendo la missione Tianwen-1 dal 23 luglio scorso, quando è stata lanciata, costituita da un orbiter, un lander e dal piccolo rover.

La Cina sbarca su Marte con il rover Zhurong: è la terza nazione dopo Russia e Stati Uniti

Rispetto al rover lunare cinese Yutu (Jade Rabbit), Zhurong, ha riferito l'agenzia cinese Xinhua, ha una velocità simile di circa 200 metri all'ora, ma l'altezza degli ostacoli che può superare è aumentata da 20 centimetri a 30 centimetri. Secondo gli scienziati ed i tecnologi che lo hanno progettato, Zhurong può salire su pendii fino a 20 gradi e le sue sei ruote sono guidate in modo indipendente. Sebbene arrivi dopo 5 rover degli Stati Uniti, la Cina sottolinea che Zhurong ha per questo caratteristiche uniche: è il primo rover su Marte con un sistema di sospensioni attive. Un sistema che potrebbe aiutare il rover a uscire dai guai muovendosi come un verme sulla complicata superficie marziana con terreno sabbioso e pieno di rocce, ha affermato Jia Yang, vice progettista capo della sonda Tianwen-1, della China Academy of Space Technology. Zhurong può anche camminare lateralmente come un granchio e ciascuna delle sue sei ruote può girare in qualsiasi direzione così da potere essere utilizzata per evitare ostacoli e salire pendi.