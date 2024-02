iPhone 16 con poche novità, a parte un... tasto

Messaggio, anzi, iMessage a tutti quelli che si lamentavano dei pochi cambiamenti di iPhone 15 : «È identico al 14!». Bene, preparatevi perché pare che l'sarà praticamente uguale al 15. A parte... un tasto. Secondo l'analista, Apple porterà solo piccole variazioni nella prossima creatura. Le modifiche più rilevanti riguarderanno infatti i display, leggermente più grandi per le varianti Pro, e l'implementazione di un tasto fisico per la cattura di foto e video. Ming-Chi Kuo ha sottolineato il fatto che Apple ha ridotto le spedizioni di iPhone del 2024 a circa 200 milioni di unità, con un calo del 15% rispetto all'anno precedente: «Questa diminuzione è attribuita a sfide strutturali che l'iPhone affronta, tra cui l'emergere di un nuovo design dei telefoni cellulari di fascia alta e il continuo calo delle spedizioni nel mercato cinese. In particolare, la popolarità crescente dei telefoni pieghevoli e il ritorno di Huawei nel mercato cinese stanno influenzando negativamente le spedizioni di iPhone»