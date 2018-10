Instagram down: impossibile aggiornare feed e caricare

Voi vi lamentate dell'#InstagramDown, ma è l'unico momento della giornata in cui Fedez trova il tempo di andare in bagno e la Ferragni può mangiarsi uno yogurt magro — Pamela Ferrara ㋡ (@PamelaFerrara) 3 ottobre 2018

Instagram down. «Impossibile aggiornare il feed» è il messaggio che centinaia di utenti stanno visualizzando questa mattina. E su twitter l'hasthag Instagram down è diventato subito trend topic. Per il momento Instagram non ha dato informazioni. E subito sono fioccati i messaggi ironici: «E' lunico momento in cui Fedez può andare al bagno e la Ferragni mangiare uno yogurt magro».