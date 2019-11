Lo smartphone può essere una vera e propria droga e causare effetti negativi sulla salute. Gli adolescenti sono tra i soggetti più a rischio. Lo dice una nuova ricerca condotta da Skuola.net che svela come i ragazzi tra i 9 e i 18 anni siano soggetti a sviluppare una vera e propria dipendenza da dispositivo elettronico. Il 41% di essi trascorre più di 3 ore al giorno di fronte al telefonino, il 38% usa lo smartphone prima di addormentarsi e il 21% lo accende appena apre gli occhi la mattina, mentre il 24% lo usa durante lo studio (ma non sempre per fare i compiti). L'indagine è stata condotta intervistando 10mila ragazzi tra i 9 e i 18 anni (circa 4mila tra i 9 e i 14 anni) per il progetto 'In rete con i ragazzi, una guida realizzata da polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria, Anci, Google e UniCredit Foundation per diffondere la cultura del web e prevenirne i rischi. L'iniziativa è stata presentata oggi al Teatro Sala Umberto di Roma alla presenza di insegnanti e dirigenti scolastici.

Tra i presenti il capo della polizia Franco Gabrielli, il direttore polizia postale e comunicazioni Nunzia Ciardi, il presidente della Società Italia pediatri, Alberto Villani e il presidente dell'Anci Antonio Decaro. Complessivamente circa la metà dei ragazzi intervistati, il 47%, giudica positivamente il proprio rapporto con la tecnologia ma ammette di stare troppo tempo sui dispositivi senza rendersene conto. Gli effetti negativi sulla salute dovuti all'abuso di smartphone, tablet e similari si manifestano sotto forma di scarsa concentrazione nello studio e nelle attività quotidiane (lo lamenta il 24% degli intervistati) e sensazione di bruciore agli occhi (21%). Seguono dolori a collo e schiena (12%), insonnia (10%) e disturbi dell'umore (7%). Solamente 1 su 4 sostiene di non accusare alcun sintomo dopo una lunga sessione 'tech'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lagià qualche mese fa aveva diffuso un documento di prossima pubblicazione su ItalianJournal of Pediatrics, che, sulla scorta di oltre 100 studi scientifici condotti in tutto il mondo, metteva in luce le. La ricerca di Skuola.net si sofferma, ora, sulle abitudini degli adolescenti italiani, fornendo anche una misura della diffusione dei possibililegati a un uso inappropriato dei device. È partendo da queste premesse e con l'intento di favorire un utilizzo equilibrato dei dispositivi tecnologici che nasce l'iniziativa. Ilvuole supportare insegnanti, genitori, pediatri, primo punto di contatto con le famiglie e «antenna» sociale, nel guidare iverso un, prevenendo le possibili conseguenze negative sulla salute dei ragazzi e i rischi a cui questi possono trovarsi esposti quando navigano su internet.Ma se da un lato emergono i rischi legati all'abuso dei dispositivi tecnologici, sono tante anche leusato in maniera appropriata: sviluppare le abilità di ricerca, potenziare il senso di competenza e autoefficacia, trovare uno spazio per la propria creatività,entrando in contatto con interlocutori di tutto il mondo. La guida, di facile consultazione, rivolta a genitori, insegnanti e pediatri di ragazzi di 9-14 anni, affronta i diversi aspetti utili a favorire una navigazione il più possibile sicura e responsabile. Uno strumento rapido e agevole per chi ogni giorno si confronta con i, spesso tecnicamente, ma non per questo pienamente consapevoli dei possibili rischi di un uso scorretto della rete. Partendo da un capitolo sui vantaggi della Rete per i ragazzi, la guida percorre tematiche legate ai principali rischi della Rete e come evitarli, come tutelare lae le regole per vivere la Rete sicuri e in maniera equilibrata. A questa iniziativa si affiancherà unadel progetto che prevede giornate dedicate alla formazione rivolta a insegnanti, genitori, pediatri, operatori della polizia in tutti i capoluoghi di regione.