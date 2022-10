MotoGp, Bagnaia riparte da Phillip Island e punta Quartararo: «Qui Stoner sa come vincere, aspetto i suoi consigli»

Mancano solo tre gare al termine della stagione di MotoGP e Francesco Bagnaia, che si trova ad appena due punti dal leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), è tornato prepotentemente in corsa per quel titolo piloti che all’Italia manca dal 2009 (con Valentino Rossi).

I consigli di Stoner

Da domani, il motomondiale scenderà in pista a Phillip Island, a casa dell’australiano Casey Stoner, l’ultimo campione iridato con la Ducati (nel 2007). Casey sarà ai box al servizio della squadra per dispensare consigli preziosi a Pecco. Nella conferenza stampa della vigilia, il 25enne torinese ha spiegato: «È una pista in cui Honda e Yamaha sono sempre state avvantaggiate, ma noi possiamo fare bene: quest'anno la nostra moto si adatta a tutti i circuiti. Sarà una gara importante in vista del campionato. Stoner? Casey sarà qui questo weekend, spero possa darmi qualche consiglio. Mi aiuterà nel GP d'Australia, lui sa come vincere a Phillip Island». Infatti, il bicampione del mondo della classe regina su questo tracciato si è imposto ben sei volte, come nessun altro pilota. Chi meglio di Stoner per conoscere i segreti di questo circuito.

Il punto sul Mondiale

Il Mondiale di MotoGP è ancora tutto da scrivere. Oltre ai primi due piloti divisi da soli due punti c’è anche il terzo, Aleix Espargarò (Aprilia), che si trova a venti lunghezze dal francese capoclassifica. «Vista la situazione è come se ripartissimo da capo. Io e Quartararo siamo davanti, ma neanche Aleix Espargarò è troppo lontano. E poi ci sono Bastianini e Miller, che sono ancora in corsa. Siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo. Dobbiamo riuscire a portare a casa il massimo risultato possibile: sappiamo che il nostro potenziale è molto alto, dunque dovremo sfruttarlo». Lo dimostrano i numeri di questa stagione. Nessuno è stato in grado di vincere quanto Bagnaia, arrivato a quota sei vittorie nel 2022. Alle sue spalle, ci sono Bastianini con quattro e Quartararo con tre. Quest’ultimo, tra l’altro, ha mostrato tutto il suo nervosismo in occasione dell’ultimo Gran Premio in Thailandia, dove ha chiuso fuori dalla zona punti. Frustrato dal risultato, El Diablo non si è neanche presentato ai microfoni. Ma su una pista che più si adatta alle caratteristiche della Yamaha è pronto a dare battaglia e farà di tutto per difendere il suo primato nella generale: «Voglio guardare gara dopo gara. Siamo quasi alla pari con Pecco, ma sono in corsa anche Aleix, Bastianini e Miller. È come essere all’inizio del campionato. Questa gara potrebbe essere positiva per noi. Il titolo dell'anno scorso mi dà fiducia ed esperienza e mi aiuta a mantenere la calma. È una delle mie piste preferite Phillip Island. Non ho molta esperienza qui, ma non vedo l'ora di tornare in pista. A Buriram mi aspettavo una gara migliore, abbiamo commesso un errore fin dalla partenza e alla fine della gara è stata dura. Ho deciso di non parlare con i media e chiedo scusa a chi era in Thailandia. È stata una gara difficile».

Espargaro all'attacco

Chi non ha nulla da perdere è Aleix Espargaro. «Sulle piste veloci - assicura lo spagnolo - la moto è sempre stata competitiva. Su questa pista penso che possa adattarsi bene l’Aprilia. Con il carico aerodinamico che abbiamo, la prima e l'ultima curva andranno meglio del passato. Non è un circuito esigente per il motore. Dobbiamo attaccare, 20 punti non sono tanti ma mancano solo tre gare. Cercherò di gareggiare nel miglior modo possibile».

Il programma di MotoGP

Le qualifiche del sabato e la gara di domenica si disputeranno nella mattinata italiana alle ore 5 (in tv si potranno vedere in diretta su Sky Sport, mentre la differita sarà su Tv8 alle 14).