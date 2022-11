Iran, arrestato il calciatore Voria Ghafouri: «Propaganda contro lo Stato». Stramaccioni: «Portato via davanti al figlio di 10 anni»

Le autorità iraniane hanno arrestato il celebre calciatore Voria Ghafouri con l'accusa di aver «insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale (Team Melli) e di aver fatto propaganda» contro lo Stato. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars.

Ex nazionale iraniano

Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella nazionale iraniana, ma non risulta tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar. Secondo quanto riferito, il calciatore è stato arrestato dopo un allenamento della sua squadra Foolad Khuzestan per decisione dell'autorità giudiziaria. In passato, Ghafouri ha criticato regolarmente i problemi generali della società in Iran sui suoi social media.

#BREAKING Security forces have arrested popular football player Voria Ghafouri on charge of "insulting and undermining the Iranian national football team and propaganda against the Islamic Republic."

Ghafouri has been outspoken in supporting protesters, esp. people of Kurdistan. pic.twitter.com/VoYUV8y4Zs — Iran International English (@IranIntl_En) November 24, 2022

Stramaccioni: «Arrestato davanti al figlio di 10 anni»

«Sono scioccato: ho parlato con amici a Teheran, Ghafouri è stato arrestato davanti al figlio maggiore, di 10 anni. E la moglie è preoccupatissima, come tutti noi». Così Andrea Stramaccioni, tecnico e commentatore Rai dei Mondiali Qatar 2022, al telefono con l'ANSA commenta l'arresto da parte delle autorità iraniane di Voria Ghafouri, calciatore del Foolhad ed ex nazionale iraniano. «È stato il capitano dell'Esteghlal di Teheran quando lo allenavo», ricorda Stramaccioni, che domani commenterà da voce tecnica Iran-Galles. Ghafouri è ritenuto giocatore simbolo dell'Esteghlal, per autorità, intelligenza e fair play.