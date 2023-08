Valentina De Laurentiis, la figlia del presidente del Napoli costretta a chiudere Twitter: insultata dai tifosi (dopo un post contro la violenza sulle donne)

Valentina De Laurentiis, figlia del patron del Napoli calcio, costretta a chiudere il profilo Twitter dopo essere stata ricoperta da insulti per aver postato una frase (che nulla c'entra con il calcio): «Protect Your daughter (cancellato), educate your son», ovvero «proteggi tua figlia, educa tuo figlio». Una frase postata che celebra la giornata mondiale della violenza sulle donne rilanciata dopo i gravi fatti di Palermo e Caivano. Eppure nonostante il messaggio sia lontanissimo da schemi da spogliatoio, molti i tifosi hanno sfruttato il tweet per insultare la società sportiva per non essere riuscita a prendere Gabri Veiga, il talentuoso 21enne dal Celta Vigo finito all'Al-Ahli, in Arabia Saudita.

Napoli, sfuma Gabri Veiga: sì all'Arabia. E Kroos commenta: «Imbarazzante»

Valentina De Laurentis costretta a chiudere Twitter

È evidente a tutti che la figlia di de laurentis non c'entra nulla con le operazioni di calciomercato occupandosi lei stessa alla promozione del marketing del marchio e delle linee di abbigliamento sportivo della squadra. Nonostante una parte del web abbia criticato gli atteggiamenti dgli haters, la figlia di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli, ha deciso comunque di chiudere il suo profilo.