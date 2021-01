Ad una settimana dalla chiusura ufficiale delle operazioni, prevista per il primo febbraio, il Torino si conferma tra le squadre più attive sul calciomercato. Davide Nicola vuole un centrocampista e un attaccante affidabile, che possa sostituire Bonazzoli, sempre più vicino all’addio dopo la doppietta di Zaza contro il Benevento. Il presidente Cairo sta trattando anche Diaw, ma il preferito dell’allenatore piemontese si conferma l’ex giallorosso Sanabria. In forza al Betis Siviglia, il paraguaiano ha già dato la sua disponibilità ed ora aspetta novità dal suo entourage, che vanta un ottimo rapporto proprio con la società di Cairo. Il fattore Nicola si può rivelare determinante: i due hanno lavorato insieme già a Genoa. A proposito di attaccanti, l’Udinese ha deciso di raddoppiare. Non ci sarà quindi solo Llorente per il post Lasagna. I friulani avanzano con fiducia e ottimismo anche per Cutrone, rientrato al Wolverhampton dopo la deludente esperienza con la Fiorentina. Intanto, il Cagliari di Di Francesco oggi ha accolto l'ex Inter e Juve Asamoah. Il laterale ghanese dovrà sostenere i test Covid e le visite mediche, prima della firma sul contratto con i sardi fino a giugno.

