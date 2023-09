U21, Turchia-Italia 0-2: gol di Miretti e Nasti. Prima vittoria degli azzurrini nel girone di qualificazione

Si sblocca nelle qualificazioni per Euro 2025 l'Italia Under 21, che stasera (martedì 12 settembre) ha vinto in Turchia 2-0 regalando il primo successo al nuovo tecnico Carmine Nunziata dopo lo 0-0 in Lettonia. Azzurrini a quota 4 punti nel gruppo A, dietro la Norvegia a punteggio pieno dopo 2 gare e i 7 gol segnati ieri alla Lettonia agganciata dall’Italia ma con una partita in più. In Turchia dopo un primo tempo col pallino del gioco la sblocca nel recupero con Miretti che apre il piatto destro sulla gran giocata sulla sinistra di Francesco Pio Esposito che ne salta due e mette dentro, poi nella ripresa al 34’ il raddoppio di Nasti che sorprende il portiere turco con un gran destro di controbalzo dalla lunga distanza. Nunziata cambia quattro giocatori nella formazione iniziale, tutto l'attacco con Baldanzi ed Esposito. Promosso anche il talentino Ndour del Psg, entrato contro la Lettonia, dentro anche Coppola nelle retrovie. Prossimo impegno il 17 ottobre contro la Norvegia per cercare il sorpasso.

