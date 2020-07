Lazio, Inzaghi: «Serata magica, ma c'è un pizzico di rammarico per lo scudetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È una serata magica, abbiamo raggiunto un obiettivo a cui tenevamo tanto e si aggiunge alla Supercoppa». Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il match contro il Cagliari, brinda al ritorno in Champions proprio nella notte in cui festeggia la presenza numero 200 sulla panchina della Lazio . Il rimpianto, comunque, c'è di essere usciti di scena sul più bello nella corsa al titolo: «Scudetto? Un pizzico di rammarico è normale che ci sia, purtroppo dopo la sosta non ho potuto avere tutti i miei uomini, stasera dopo tante partite ho avuto dei cambi da poter fare in corsa infatti all’intervallo nonostante lo svantaggio ero sereno, sapevo di avere cambi importanti e di poterla ribaltare».Lo sguardo è già alal prossima stagione: «Senz’altro dovremo migliorarci ed allungare la rosa, sono tranquillo perché Tare sa il fatto suo, sono fortunato. Abbiamo un ottimo rapporto e mi interpella sempre, collabora con me, ho grande fiducia in lui. Sì, la rosa è da allungare. Sappiamo che da ottobre giocheremo ogni tre giorni e faremo fatica a far ruotare i giocatori, mettendo in preventivo possibili infortuni. Ci faremo trovare pronti».Le mosse decisive nella sera del ritorno al successo: «Jony e Lazzari non mi stavano dispiacendo, davano profondità alla squadra, ma erano ambedue ammoniti ed ero terrorizzato dal cartellino preso. Lukaku e Marusic sono giocatori di fisicità, sapevo avrebbero dato una mano». Si gode Immobile: gol da tre punti per il sorpasso a CR7 nella classifica dei marcatori (31 a 30): «Oltre a lui abbiamo anche Luis Alberto in corsa per gli assist. Vogliamo che Immobile vinca la classifica dei marcatori ed anche la Scarpa d’Oro».