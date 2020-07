Sassuolo-Juventus, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 19:00

Scendono in campo questa sera al Mapei Stadium Sassuolo e Juventus , match valido per la 33esima giornata di Serie A che promette, almeno sulla carta, gol e spettacolo. I neroverdi vengono dalla prestigiosa e meritata vittoria dell'Olimpico ai danni della Lazio, e cercano i 3 punti per sognare un posto in Europa il prossimo anno; altri obiettivi invece per i bianconeri, che nonostante il 2-2 casalingo con l'Atalanta sembrano sempre più vicini alla conquista del nono scudetto di fila.(4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi(4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. SarriSono 4 le vittorie consecutive del Sassuolo, 6 le gare senza sconfitte dopo la batosta subita a Bergamo il 21 giugno scorso, 4-1 per l'Atalanta il finale; Juventus già corsara 10 volte in stagione, a fronte di 2 pareggi e 4 sconfitte: Lazio, Napoli, Verona e Milan le compagini capaci di sconfiggere in questo campionato la corazzata guidata da Maurizio Sarri.