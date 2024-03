Sarri, la Lazio accetta le dimissioni: Lotito affida la panchina a Martusciello

Dopo la lunga giornata di valutazione di ieri e la scelta presa in serata, adesso è anche ufficiale: il nuovo allenatore della Lazio è Giovanni Martusciello. Il club lo ha reso noto poco fa con un comunicato ufficiale: «La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra.

La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello».

Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni, guida tecnica affidata a Giovanni Martusciello



✍️ https://t.co/APq6m0uyLG pic.twitter.com/5T32DS00uy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 13, 2024

Le dimissioni di Sarri

Una decisione presa ieri dopo una giornata intensa, cominciata nella tarda mattinata con le dimissioni inaspettate di Sarri. Che il tecnico fosse stanco della situazione nello spogliatoio era ormai lampante, ma la sua scelta ha preso in contropiede la Lazio stessa, ritrovatasi senza un piano b. Fabiani ha provato in più occasioni a convincerlo a cambiare idea, ma alla fine ha dovuto prendere atto della sua volontà. Da lì è iniziata una lunga riflessione culminata ieri sera con il confronto tra il ds, Lotito e lo staff di Sarri, dopo il quale la scelta per la panchina è ricaduta su Martusciello. Quest’ultimo è stato l’unico a dare il via libera per continuare il suo rapporto col club, mentre gli altri collaboratori di Sarri al momento hanno dato disponibilità fino al match di sabato col Frosinone in attesa che si trovi un punto di incontro economico con i contratti.