Salernitana-Juventus in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sconfitta contro l'Atalanta e prima ancora quella con il Chelsea in Champions League, l'infortunio di Federico Chiesa, che tornerà nel 2022, e poi le beghe giudiziarie. La Juventus arriva alla sfida con la Salernitana, che chiuderà gli anticipi della quindicesima giornata di Serie A oggi all'Arechi, con molti dubbi e qualche preoccupazione, una su tutte: riuscirà a non perdere il treno per la prossima edizione per la coppa dalle grandi orecchie?

APPROFONDIMENTI JUVENTUS John Elkann all'Investor Day Exor: «La Juventus collabora e... SPORT Juventus, infortunio per Chiesa: rientra nel 2022 SERIE A Juventus, Allegri lancia la sfida: «La rincorsa è...

Massimiliano Allegri, tra l'altro, ha deciso di far rifiatare Alvaro Morata e di dare una chance dal primo minuto a Moise Kean. Di fatto, però, non è l'unica novità nella formazione dei bianconeri che vedrà partire titolare anche Dejan Kulusevski. Ecco le probabili formazioni della partita contro i campani.

SEGUI LA DIRETTA DI SALERNITANA-JUVENTUS

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L.Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. All. Allegri

Dove vederla in tv e diretta streaming

Salernitana-Juventus delle 20:45 allo stadio Arechi di Salerno sarà disponibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Una volta effettuato l'abbonamento alla piattaforma sarà necessario scaricare l'app su una moderna smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick. La diretta testuale si potrà leggere sul sito del Messaggero.it.