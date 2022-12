Cristiano Ronaldo, dalla panchina alle lacrime: la fuga negli spogliatoi dopo la fine del sogno Mondiale

Le lacrime del campione. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale del Qatar, probabilmente l'ultimo della sua carriera. Il suo Portogallo è stato sconfitto dal Marocco nei quarti di finale e CR7 abbandona così il sogno di poter conquistare il titolo più prestigioso per una nazionale. Disperato a fine partita, il capitano lusitano, ha lasciato subito il campo dirigendosi dritto negli spogliatoi.

Cristiano Ronaldo, dalla panchina alle lacrime

Già nei giorni scorsi la sua frustrazione per non aver iniziato il match degli ottavi contro la Svizzera, spedito in panchina dal ct Fernando Santos in favore del giovane Ramos, aveva fatto emergere retroscena (poi smentiti) di un suo possibile ritorno a casa anticipato. Ronaldo è rimasto fuori dall'undici iniziale anche oggi contro il Marocco. Il suo ingresso dopo circa un'ora dall'inizio della partita non ha cambiato il risultato e le sorti della gara. La sua prestazione, piuttosto anonima, non ha cambiato il corso di un confronto che ha visto i marocchini difendersi con orgoglio fino al trionfo finale. Una sconfitta che ha sancito l'eliminazione, poi le lacrime per l'ultima occasione persa di scrivere la storia.