La Roma vince a Salerno e festeggia con 60 pizze per squadra e staff

Vinci in Campania e come festeggi? Con un'ottima pizza. Anzi, con 60 pizze! La Roma trionfa a Salerno e si lancia verso un campionato ad altissimi livelli. Grazie al gol di Cristante, i giallorossi ottengono i primi tre punti della stagione contro la squadra di Nicola. Al termine della partita, che poteva finire con un risultato nettamente più ampio per i campioni d'Europa in Conference League, lo staff ha deciso di festeggiare in maniera particolare.

La Roma festeggia con le pizze

Mourinho lo scorso anno, sempre dopo il successo all'Arechi, aveva festeggiato mangiando in treno una pizza. Il video aveva fatto il giro del mondo sui social. Anche ieri il ristorante La Madia che aveva preparato il piatto ai giallorossi nella scorsa stagione, ha deciso di omaggiare lo Special One e i suoi ragazzi con 60 pizze (più bibite). Doppia festa quindi in casa Roma e ritorno a casa con i tre punti e... la pancia piena.