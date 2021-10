Roma-Empoli 2-0: Pellegrini e Mkhitaryan fanno dimenticare il derby a Mourinho

Il derby è cancellato. Almeno in classifica. La Roma riparte in campionato: 2-0 contro l'Empoli all'Olimpico. Mourinho ritrova il successo e si tiene stretto il quarto posto in classifica. Adesso, dopo la sconfitta casalinga della Fiorentina, contro il Napoli capolista, è da solo. In zona Champions, subito dietro a Spalletti e alle milanesi, tenendo a distanza di sicurezza la Juve e la stessa Lazio.

EQUILIBRIO RITROVATO

A lasciare il segno sono Pellegrini a fine primo tempo e Mkhitaryan ad inizio ripresa. Protagonisti anche Zaniolo e Abraham. Ma la Roma fuziona non solo per la sua qualità in attacco. Si rivede l'equilibrio, perso nel derby e in precedenza pure a Verona. Il 4-2-3-1 è bilanciato. In fase difensiva si vede il 4-4-2, con i reparti stretti tra loro. Rui Patricio è quasi spettatore, l'Empoli esce di scena prima della mezz'ora, quando l'ex Andreazzoli perde per infortunio il centravanti Pinamonti. Netta superiorità nel possesso palla (70%) e zero rischi da quel momento in poi, con Zaniolo, Pellegrini, Karsdorp, Mkhitaryan e Abraham a conquistare campo. A indirizzare il match, la prima ripartenza: verticalizzazione di Mkhitaryan per Pellegrini che sblocca il risultato e festeggia il rinnovo.

CONTROLLO TOTALE

Il turnover porta freschezza: tornano 7 titolari. ed è confermato Darboe, con Cristante (diffidato) in campo per meno di mezz'ora. La Roma, dopo il vantaggio, si esalta. Chance a raffica. Eppure Mourinho, serissimo sull'argomento, si lamenterà del terreno di gioco, battezzandolo il peggiore della serie A e Abraham, lui scherzando (ma fino a un certo punto...), chiederà di togliere il legni dalle porte che sta incrociando da quando è sbarcato nella Cpitale. Sono già 6, 3 in coppa e 3 in campionato. La traversa contreo l'Empoli dopo il destro potente da posizione defilata. Sul rimbalzo la rete di Mkhitaryan per chiudere il match all'alba nella ripresa.

Roma-Empoli, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

90' - Ultimo doppio cambio per la Roma. Entrano Ibanez e Zalewski per Smalling e Mkhitaryan. Tre minuti di recupero all'Olimpico

85' - Doppio cambio per Mourinho: Calafiori ed El Sharaawy prendono il posto di Vina e Zaniolo. L'azzurro si prende anche il giallo per aver ritardato la sostituzione

82' - Veretout neutralizza una conclusione di Mancuso dopo una fase molto confusa nell'area giallorossa

71' - È ancora Vicario a negare ad Abraham la gioia del gol: l'inglese ci prova a botta sicura, il portiere tocca e devia la palla in angolo

70' - Altro doppio cambio per l'Empoli. Cutrone prende il posto di Di Francesco, mentre Henderson lascia il campo a Stulac

68' - Mancuso non aggancia la palla che arriva dalla sinistra: niente da fare per l'Empoli che è ancora vivo

64' - Cambio per José Mourinho: Cristante, diffidato, entra in campo al posto di Darboe stremato

62' - Discesa veloce di Zaniolo che poi scarica sulla sinistra per Karsdop. Il terzino crossa in area e trova Pellegrini, il capitano però non riesce a siglare la doppietta personale

57' - Anche Gianluca Mancini si prende l'ammonizione di Ayroldi

56' - Haas finisce subito nel taccuino dell'arbitro: giallo per il giocatore dell'Empoli

52' - Abraham non ci sta e vuole partecipare alla festa del gol della sua Roma: Vicario ancora gli nega la gioia della rete

48' - Dopo la botta violenta di Abraham che si infrange sulla traversa, Mkhitaryan sul tap-in non sbaglia e mette al segno il secondo gol per la Roma

46' - Si riparte dal gol di Pellegrini. Doppio cambio per l'Empoli:Haas entra al posto di Bandinelli e Zukorwski lascia spazio a Bajrami. Giallo subito per Ricci

PRIMO TEMPO

46' - Dopo un minuto di recupero, Ayroldi manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Roma

42' - Pellegrini, fresco di rinnovo, porta avanti i suoi con un gran gol

30' - L'ottima ripartenza della Roma si conclude con un nulla di fatto. Abraham viene chiuso bene dalla difesa dell'Empoli che riesce a uscire bene da una situazione confusa

29' - Pinamonti lascia il campo per un problema, dentro al suo posto Leonardo Mancuso

27' - Bandinelli di testa non trova la porta, finisce alto il tentativo di colpire la squadra di Mourinho dopo il cross dalla destra degli uomini di Andreazzoli

25' - Ci prova Tammy Abraham per i giallorossi: il tiro dell'inglese viene murato dalla difesa dell'Empoli che non si lascia sorprendere

21' - Stojanovic si fa tutta la fascia poi scarica su Di Francesco, il cross dell'attaccante in area viene intercettato dalla difesa della Roma che devia, ancora una volta, in calcio d'angolo

18' - Dopo una fase confusa, Darboe ci prova dalla distanza con un tiro di prima intenzione: la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Roma ancora vicina al gol

15' - Gianluca Mancini riesce a deviare in angolo un gran tiro di Andrea Pinamonti che aveva sorpreso la difesa giallorossa

9' - Ancora un angolo per la Roma di Mourinho. Bell'1-2, sempre sulla stessa fascia destra, tra Zaniolo e Pellegrini, il capitano si accentra e tenta il cross per i compagni, la difesa dei toscani è sempre attenta e devia la palla in corner

7' - Bella sgroppata sulla fascia destra da parte di Zaniolo che crossa per Mkhitaryan. L'armeno non riesce però a trovare la porta a causa di una deviazione della difesa dell'Empoli

1' - Tutto pronto all'Olimpico, tutto esaurito, per la gara della Roma contro l'Empoli

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdop, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. José Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bandinelli; Di Francesco, Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli