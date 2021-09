Cori razzisti a Maignan, contatti ufficiali tra Milan e Juventus

Il video del tifoso razzista che insulta Mike Maignan nel pre partita di Juventus-Milan è stato visto migliaia di volte sui social. Un tema che è finito sul tavolo di entrambe le società. Il Milan, già nella giornata di ieri infatti, si è messo in contatto immediatamente con la Juventus in merito agli insulti razzisti rivolti al proprio portiere nel pre-partita di Juventus-Milan. Il club bianconero - secondo quanto riferisce il Milan - aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili.